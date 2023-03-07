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Саловъ Семенъ
Саловъ Семенъ
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Место рождения
Катав-Ивановск
Дата рождения
1779
Пол
Мужской
Отец
Саловъ Иванъ
1738 г.р.
Мать
Салова Ирина
1742 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец:
Саловъ Иванъ
Мать:
Салова Ирина
Катав-Ивановск
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