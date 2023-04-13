Лямин Емельян Iаковлев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: Лямин Iаков Матфеев
Мать: Екатерина Елистратова
Рождение ребёнка
1795
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улита Иванова
Рождение ребёнка
1802
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Улита Иванова
Смерть
Неизвестно