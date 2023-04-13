Лямин Емельян Iаковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лямин Емельян Iаковлев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Лямин Iаков Матфеев

Мать: Екатерина Елистратова

Рождение ребёнка
1795

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улита Иванова

Рождение ребёнка
1802

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Улита Иванова

Смерть
Неизвестно
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