Хомич Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хомич Иван Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.03.1843

Сын: Хомич Арсений Иванович

Мать ребёнка: Хомич Домникия Ивановна

Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.

Сын: Хомич Федот Иванович

Мать ребёнка: Хомич Домникия Ивановна

Талалаевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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