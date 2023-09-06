Хомич Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.03.1843
Мать ребёнка: Хомич Домникия Ивановна
Рождение ребёнка
01.03.1843 ст.
Сын: Хомич Федот Иванович
Мать ребёнка: Хомич Домникия Ивановна
Талалаевка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно