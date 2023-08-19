Куликова (Пантелеева) Матрона Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Пантелеева) Матрона Лукьяновна

Куликова (Пантелеева) Матрона Лукьяновна

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

23.03.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1850

Отец: Пантелеев Лукьян Андреянович

Мать: Пантелеева Агафья Кузминична

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
09.02.1869

Муж: Порфирий Тимофеевич Куликов

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.10.1870

Дочь: Андреева Устинья Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.03.1872

Сын: Куликов Никифор Порфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Куликова Ирина Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мельникова Мария Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.07.1883

Сын: Куликов Гавриил Порфирьевич

Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1888

Дочь: Седова Лидия Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.06.1890

Дочь: Агриппина Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Мавра Порфирьевна

Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close