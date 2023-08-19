Куликова (Пантелеева) Матрона Лукьяновна
Место рождения
Дата рождения23.03.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1850
Бракосочетание
09.02.1869
Рождение ребёнка
01.10.1870
Дочь: Андреева Устинья Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов
Рождение ребёнка
04.03.1872
Сын: Куликов Никифор Порфирьевич
Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Куликова Ирина Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мельникова Мария Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов
Рождение ребёнка
04.07.1883
Сын: Куликов Гавриил Порфирьевич
Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов
Рождение ребёнка
13.02.1888
Дочь: Седова Лидия Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов
Рождение ребёнка
15.06.1890
Дочь: Агриппина Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Мавра Порфирьевна
Отец ребёнка: Порфирий Тимофеевич Куликов
Смерть
Неизвестно