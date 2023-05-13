Мазнёва (Огородникова) Антонина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Дочь: Дворцова Нина Валентиновна
Отец ребёнка: Мазнёв Валентин Георгиевич
Рождение ребёнка
1958
Сын: Мазнёв Игорь Валентинович
Отец ребёнка: Мазнёв Валентин Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2007