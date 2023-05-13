Мазнёва (Огородникова) Антонина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМазнёва (Огородникова) Антонина Ивановна

Мазнёва (Огородникова) Антонина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

2007

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Дочь: Дворцова Нина Валентиновна

Отец ребёнка: Мазнёв Валентин Георгиевич

Чехов, Чехов, Московская область
Рождение ребёнка
1958

Сын: Мазнёв Игорь Валентинович

Отец ребёнка: Мазнёв Валентин Георгиевич

Чехов, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мазнёв Валентин Георгиевич

Смерть
2007
Чехов, Чехов, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close