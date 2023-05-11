Стерхов Кирилл Прокопьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стерхов Прокопiй Тимофеев
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
?.09.1840
Дочь: Наталiя Кириллова
Мать ребёнка: Гликерiя Васильева
Рождение ребёнка
28.01.1842
Мать ребёнка: Гликерiя Васильева
Рождение ребёнка
28.04.1844
Мать ребёнка: Гликерiя Васильева
Рождение ребёнка
10.08.1845
Дочь: Евдокiя Кириллова
Мать ребёнка: Гликерiя Васильева
Рождение ребёнка
08.09.1850
Дочь: Анна Кириллова
Мать ребёнка: Гликерiя Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно