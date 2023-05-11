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Стерхов Кирилл Прокопьев

Место рождения

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стерхов Прокопiй Тимофеев

Мать: скрыто настройками приватности

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1840

Дочь: Наталiя Кириллова

Мать ребёнка: Гликерiя Васильева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.01.1842

Сын: Стерхов Иван Кириллов

Мать ребёнка: Гликерiя Васильева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.04.1844

Сын: Стерхов Яков Кириллов

Мать ребёнка: Гликерiя Васильева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
10.08.1845

Дочь: Евдокiя Кириллова

Мать ребёнка: Гликерiя Васильева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
08.09.1850

Дочь: Анна Кириллова

Мать ребёнка: Гликерiя Васильева

Бахилы, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
непременный работник
Смерть
Неизвестно
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