Пелагея Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелагея Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

25.05.1850

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.05.1850
Рождение
1850

Отец: Сергей Федорович

Мать: Арина Яковлевна

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