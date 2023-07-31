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Пелагея Сергеевна
Пелагея Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1850
Дата смерти
25.05.1850
Пол
Женский
Отец
Сергей Федорович
1824 г.р.
Мать
Арина Яковлевна
1823 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АТ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Смерть
25.05.1850
Рождение
1850
Отец:
Сергей Федорович
Мать:
Арина Яковлевна
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