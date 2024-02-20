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(Калафат) Сарра Ивановна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

13.11.1889

Дата смерти

17.03.1890

Пол

Женский

Отец

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
13.11.1889

Отец: ?

Мать: София Харлампиевна

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Смерть
17.03.1890
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Причина смерти: Болезнь - корь
Крещение
18.03.1890
Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
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