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Иван Никонов
Иван Никонов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1777
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Никон
Около 1760 г.р.
Мать
Аграфена Петрова
Около 1760 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1777
Отец:
Никон
Мать:
Аграфена Петрова
Смерть
Неизвестно
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