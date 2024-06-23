Примак Александр Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Примак Виктория Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Примак Ксения Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Примак Сергей Александрович
Мать ребёнка: Примак Оксана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Примак Оксана