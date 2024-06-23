Примак Александр Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примак Александр Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Примак (Горбикова) Надежда Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Примак Виктория Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Примак Ксения Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Примак Сергей Александрович

Мать ребёнка: Примак Оксана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Примак Оксана

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