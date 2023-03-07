Куряева Агафья Киселева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куряева Агафья Киселева

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Киселев Петр Михайлович

Мать: не указана

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
31.?.1914

Муж: Куряев Тихон Сергеевич

Рождение ребёнка
17.02.1915

Дочь: Евдокия Тихоновна

Отец ребёнка: Куряев Тихон Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
20.05.1916

Дочь: Елена Тихоновна

Отец ребёнка: Куряев Тихон Сергеевич

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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