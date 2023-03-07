Куряева Агафья Киселева
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Киселев Петр Михайлович
Мать: не указана
Бракосочетание
31.?.1914
Рождение ребёнка
17.02.1915
Дочь: Евдокия Тихоновна
Отец ребёнка: Куряев Тихон Сергеевич
Рождение ребёнка
20.05.1916
Дочь: Елена Тихоновна
Отец ребёнка: Куряев Тихон Сергеевич
Смерть
Неизвестно