Геллер (фон Геллер) Галина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.01.1907
Дата смерти19.11.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1907
Место жительства
1917
После революции 1917 года дворянскую приставку "фон" к фамилии не использовала.
Образование
03.07.1929
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Образовательное учреждение: Фельдшерско-акушерский техникум Специальность: акушер-фельдшер Уровень образования: среднее специальное
Работа или профессия
1929
заведующий медицинским пунктом | Место работы: Енакиевский металлургический завод Должность: заведующий медицинским пунктом фельдшер.
Бракосочетание
Около 1930
Рождение ребёнка
21.03.1931
Дочь: Таптапьянц Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Олейник Владимир Васильевич
Образование
1933
Образовательное учреждение: Медицинский институт Специальность: врач-терапевт Поступила на стационар, жила в общежитии г. Сталино.
Образование
?.06.1938
Образовательное учреждение: Медицинский институт Специальность: врач-терапевт
Работа или профессия
?.07.1938
Врач-терапевт в поликлинике | Место работы: Енакиевский металлургический завод Должность: Врач-терапевт в поликлинике
Военная служба
10.09.1941
Род войск: Медицинский состав Воинское звание: капитан медицинской службы Должность: начальник отделения госпиталя. Эвакуация с госпиталем и дочерьми, в м. Ленинское, ж. д. ст. Шабалино, Кировская обл... Показать все
Рождение ребёнка
24.06.1942
Дочь: Иванова Стелла Владимировна
Отец ребёнка: Олейник Владимир Васильевич
Ленинское, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
В эвакуации.
Место жительства
?.06.1944
Вернулись домой из эвакуации.
Военная служба
1945
участник Великой Отечественной войны, служила начальником отдела эвакогоспиталей. Закончила войну майором медицинской службы.
Работа или профессия
?.01.1946
Врач-терапевт в поликлинике | Место работы: Енакиевский металлургический завод Должность: Врач-терапевт в поликлинике Работала в поликлинике, в участке, в цехе на заводе, в палате в больнице. Работала... Показать все
Посвящение в духовный сан
22.02.1946
Награждена орденом "Отечественной войны" 2-й степени, медалями "За победу над Германией в ВОВ 1941-1945 гг." и "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг."
Развод
Около ?.06.1946
Образование
29.05.1954
Специальность: врач-терапевт Окончила курсы повышения квалификации.
Работа или профессия
09.02.1961
Врач-терапевт в поликлинике | Место работы: Енакиевский металлургический завод Должность: Врач-терапевт в поликлинике Вышла на пенсию, но продолжает работать.
Место жительства
1962
Поиски предков начинала после выхода на пенсию. Она сказала: «Теперь я уже ничего не боюсь!...» и стала писать, причём сразу обо всех и обо всём. Стала получать казённые ответы и, не выдержав, бросила... Показать все
Работа или профессия
?.11.1974
присвоена квалификация врача-терапевта 1-й категории, а потом 2-й категории.
Работа или профессия
18.10.1976
Врач-терапевт в поликлинике | Место работы: Енакиевский металлургический завод Должность: Врач-терапевт в поликлинике Закончила трудовую деятельность.
Посвящение в духовный сан
1988
Награждена медалями: 17.06.1966 "Двадцать лет победы в ВОВ 1941-1945 гг."; 29.01.1975 "Ветеран труда"; 25.02.1976 "Тридцать лет победы в ВОВ 1941-1945 гг."; 29.04.1985 "Сорок лет победы в ВОВ 1941-194... Показать все
Место жительства
Около 1995
Записала воспоминания "Моя биография и мемуары", которые родственники издали в 2012 году в Запорожье, в издательстве "Печатный мир".
Работа или профессия
Неизвестно
врач-терапевт
Место жительства
Неизвестно
Смерть
19.11.1996