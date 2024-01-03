Белькова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белькова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бельков Петр Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бельков Петр Павлович

Свердловская область г. Верхняя Салда
Смерть
Неизвестно
Свердловская область г. Верхняя Салда
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