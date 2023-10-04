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Дорн Эрнст Густавич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1938

Отец: Дорн Густав Христианович

Мать: Дорн Луиза Федоровна

Рождение ребёнка
1966

Сын: Дорн Эдуард Эрнстович

Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна

Рождение ребёнка
21.01.1968

Сын: Дорн Володя Эрнстович

Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна

Рождение ребёнка
26.08.1971

Сын: Дорн Виктор Эрнстович

Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна

Рождение ребёнка
30.03.1974

Сын: Дорн Михаил Эрнстович

Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна

Рождение ребёнка
10.11.1980

Сын: Дорн Вечаслав Эрнстович

Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Криворученко Тоисия Николаевна

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