Дорн Эрнст Густавич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1938
Отец: Дорн Густав Христианович
Мать: Дорн Луиза Федоровна
Рождение ребёнка
1966
Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна
Рождение ребёнка
21.01.1968
Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна
Рождение ребёнка
26.08.1971
Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна
Рождение ребёнка
30.03.1974
Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна
Рождение ребёнка
10.11.1980
Мать ребёнка: Криворученко Тоисия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно