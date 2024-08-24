Беляева (Калмыкова) Екатерина Сысоевна
Место рождения
Дата рождения13.11.1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1875 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/96
Восприемник
11.06.1894 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e830617e-3c07-4e0d-9f42-39f50eff4469/126
Бракосочетание
15.01.1896 ст.
Муж: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.
Отец ребёнка: не указан
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/135
Рождение ребёнка
28.05.1900 ст.
Сын: Беляев Иван Иванович
Отец ребёнка: не указан
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/120
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.
Дочь: (Беляева) Пелагея Ивановна
Отец ребёнка: не указан
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/127
Смерть
Неизвестно