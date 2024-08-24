Беляева (Калмыкова) Екатерина Сысоевна 13.11.1875 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Беляева (Калмыкова) Екатерина Сысоевна

Место рождения

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

13.11.1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1875 ст.

Отец: Калмыков Сысой (Исай) Феодорович

Мать: Калмыкова (Пожиткова) Елизавета Ивановна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/70c6405b-7421-4277-85bc-4fc835be0ab2/96
Восприемник
11.06.1894 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e830617e-3c07-4e0d-9f42-39f50eff4469/126
Бракосочетание
15.01.1896 ст.

Муж: скрыто настройками приватности

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.06.1897 ст.

Сын: Беляев Павел Иванович

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/135
Рождение ребёнка
28.05.1900 ст.

Сын: Беляев Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/120
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.

Дочь: (Беляева) Пелагея Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/1d5981a4-d075-4ed5-8c6b-aed7998a3b1c/127
Смерть
Неизвестно

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