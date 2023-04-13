Вотяков Григорiй Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Вотяков Спиридон Гаврилов
Мать: Елена Александрова
Бракосочетание
11.11.1842
Рождение ребёнка
06.03.1844
Сын: Вотяков Васiлий Григорiев
Мать ребёнка: Рогожникова Наталiя Кондратьева
Рождение ребёнка
20.11.1849
Дочь: Екатерина Григорiева
Мать ребёнка: Рогожникова Наталiя Кондратьева
Рождение ребёнка
23.02.1851
Сын: Вотяков Тарасiй Григорьев
Мать ребёнка: Рогожникова Наталiя Кондратьева
Рождение ребёнка
09.09.1852
Дочь: Анна Григорiева
Мать ребёнка: Рогожникова Наталiя Кондратьева
Смерть
Неизвестно