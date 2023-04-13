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Вотяков Григорiй Спиридонов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Вотяков Спиридон Гаврилов

Мать: Елена Александрова

Бракосочетание
11.11.1842

Жена: Рогожникова Наталiя Кондратьева

Рождение ребёнка
06.03.1844

Сын: Вотяков Васiлий Григорiев

Мать ребёнка: Рогожникова Наталiя Кондратьева

Рождение ребёнка
20.11.1849

Дочь: Екатерина Григорiева

Мать ребёнка: Рогожникова Наталiя Кондратьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
23.02.1851

Сын: Вотяков Тарасiй Григорьев

Мать ребёнка: Рогожникова Наталiя Кондратьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
09.09.1852

Дочь: Анна Григорiева

Мать ребёнка: Рогожникова Наталiя Кондратьева

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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