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Калямина Ирина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1886

Сын: Калямин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
27.07.1889

Дочь: Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.02.1893

Сын: Калямин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
10.11.1895

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
16.04.1901

Сын: Калямин Александр Михайлович

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.08.1903

Сын: Калямин Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
21.07.1905

Сын: Калямин Семен Михайлович

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
08.07.1908

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калямин Михаил Николаевич

Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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