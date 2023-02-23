Калямина Ирина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1886
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
27.07.1889
Дочь: Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
26.02.1893
Сын: Калямин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
10.11.1895
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
16.04.1901
Сын: Калямин Александр Михайлович
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
08.08.1903
Сын: Калямин Матвей Михайлович
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
21.07.1905
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Рождение ребёнка
08.07.1908
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Калямин Михаил Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно