Соломенникова (Мельникова) Евдокiя Арсентьева
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.02.1895
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Лукерья Андреева
Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
12.11.1898
Дочь: Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов
Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ульянiя Андреева
Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Феврония Андреева
Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов
Смерть
Неизвестно