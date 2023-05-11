Соломенникова (Мельникова) Евдокiя Арсентьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломенникова (Мельникова) Евдокiя Арсентьева

Место рождения

Светлое, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Светлое, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
03.02.1895

Муж: Мельников Андрей Филиппов

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Лукерья Андреева

Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов

Рождение ребёнка
12.11.1898

Дочь: Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов

Сюрсин, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ульянiя Андреева

Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Феврония Андреева

Отец ребёнка: Мельников Андрей Филиппов

Смерть
Неизвестно
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