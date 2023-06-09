Федоренко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федоренко Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1973

Сын: Федоренко Дмитрий Валентинович

Отец ребёнка: Федоренко Валентин Григорьевич

Рождение ребёнка
31.03.1986

Дочь: Федоренко Наталья Валентиновна

Отец ребёнка: Федоренко Валентин Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоренко Валентин Григорьевич

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