Сутягина (Сединкина - Давыдова) Анна Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: Сединкин - Давыдов Егор Ильин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.10.1807
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Сутягин Алексей Осипов
Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1818
Отец ребёнка: Сутягин Алексей Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно