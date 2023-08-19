Сутягина (Сединкина - Давыдова) Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сутягина (Сединкина - Давыдова) Анна Егорова

Место рождения

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: Сединкин - Давыдов Егор Ильин

Мать: не указана

Калиновка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.10.1807

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Сутягин Алексей Осипов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Сутягин Никита Никитин

Отец ребёнка: Сутягин Алексей Осипов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сутягин Алексей Осипов

Смерть
Неизвестно
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