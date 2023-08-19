Антипина (Барыкина) Марья Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипина (Барыкина) Марья Григорьева

Место рождения

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
20.10.1813

Муж: Антипин Сила Афанасьев

Рождение ребёнка
20.12.1814

Сын: Антипин Игнатий Силин

Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.01.1818

Дочь: Мария Силина

Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.04.1820

Сын: Антипин Терентий Силин

Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.07.1822

Сын: Антипин Симион Силин

Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.06.1830

Дочь: Феодосия Силина

Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
23.12.1832

Дочь: Анастасия Силина

Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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