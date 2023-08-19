Антипина (Барыкина) Марья Григорьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.10.1813
Рождение ребёнка
20.12.1814
Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев
Рождение ребёнка
28.01.1818
Дочь: Мария Силина
Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев
Рождение ребёнка
08.04.1820
Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев
Рождение ребёнка
19.07.1822
Сын: Антипин Симион Силин
Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев
Рождение ребёнка
03.06.1830
Дочь: Феодосия Силина
Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев
Рождение ребёнка
23.12.1832
Дочь: Анастасия Силина
Отец ребёнка: Антипин Сила Афанасьев
Смерть
Неизвестно