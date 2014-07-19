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Пуссер Николай

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

20.09.1933

Дата смерти

19.07.2014

Пол

Мужской

Отец

Мать

1911 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1933

Отец: Пуссер (пуусепп) Николай

Мать: Пуссер Ядвига

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.11.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пуссер Мирра (Мария)

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пуссер Мирра (Мария)

Смерть
19.07.2014
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина смерти: Болезнь
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