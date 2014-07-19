Пуссер Николай
Место рождения
Дата рождения20.09.1933
Дата смерти19.07.2014
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1933
Отец: Пуссер (пуусепп) Николай
Мать: Пуссер Ядвига
Рождение ребёнка
20.11.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пуссер Мирра (Мария)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пуссер Мирра (Мария)
Смерть
19.07.2014
Причина смерти: Болезнь