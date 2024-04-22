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Угрюмов Максим Андреевич

Место рождения

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: Угрюмов Андрей

Мать: не указана

Новоегорьевское, Егорьевский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
04.07.1898

Сын: Угрюмов Василий Максимович

Мать ребёнка: Угрюмова Ксения Кирилловна

МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
03.02.1901

Дочь: Угрюмова Анна Максимовна

Мать ребёнка: Угрюмова -- Ксения Михайловна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
18.02.1903

Дочь: Угрюмова Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Угрюмова Ксения Кирилловна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
10.06.1904

Сын: Угрюмов Петр Максимович

Мать ребёнка: Угрюмова Ксения Кирилловна

Антоново, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угрюмова Ксения Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Угрюмова -- Ксения Михайловна

Смерть
Неизвестно
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