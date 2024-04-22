Угрюмов Максим Андреевич
Место рождения
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Угрюмов Андрей
Рождение ребёнка
04.07.1898
Сын: Угрюмов Василий Максимович
Мать ребёнка: Угрюмова Ксения Кирилловна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1898 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3343]
Рождение ребёнка
03.02.1901
Дочь: Угрюмова Анна Максимовна
Мать ребёнка: Угрюмова -- Ксения Михайловна
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Рождение ребёнка
18.02.1903
Дочь: Угрюмова Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Угрюмова Ксения Кирилловна
МК, Николаевской церкви с. Спирино за 1903 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3347]
Рождение ребёнка
10.06.1904
Мать ребёнка: Угрюмова Ксения Кирилловна
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно