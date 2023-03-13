Оксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОксинья

Оксинья

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Отец

1759 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Иванъ

Мать: Агафья Макарова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close