Голубцова (Калинникова) Мария Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.08.1889
Дочь: Лебедева Софья Анатольевна
Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
14.03.1891
Дочь: Александра Анатольевна
Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
18.06.1893
Сын: Голубцов Петр Анатольевич
Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Елизавета Анатольевна
Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович
Рождение ребёнка
16.11.1897
Дочь: Голубева Елизавета Анатольевна
Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
умерла