Голубцова (Калинникова) Мария Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубцова (Калинникова) Мария Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1889

Дочь: Лебедева Софья Анатольевна

Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
14.03.1891

Дочь: Александра Анатольевна

Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
18.06.1893

Сын: Голубцов Петр Анатольевич

Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Елизавета Анатольевна

Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович

Рождение ребёнка
16.11.1897

Дочь: Голубева Елизавета Анатольевна

Отец ребёнка: Голубцов Анатолий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Анатолий Петрович

Место жительства
Неизвестно
умерла
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