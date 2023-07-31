Карцева Аграфена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карцева Аграфена Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Матрена Георгиевна

Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Пелагея Георгиевна

Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мария Георгиевна

Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Варвара Георгиевна

Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карцев Егор Иванович

Смерть
Неизвестно
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