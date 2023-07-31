Карцева Аграфена Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Матрена Георгиевна
Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Пелагея Георгиевна
Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мария Георгиевна
Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Варвара Георгиевна
Отец ребёнка: Карцев Егор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карцев Егор Иванович
Смерть
Неизвестно