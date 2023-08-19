Подойницын Григорий Иванов
Место рождения
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Рождение ребёнка
?.09.1831
Дочь: Ольга Григорьева
Мать ребёнка: Екатерина Денисова
Рождение ребёнка
28.09.1833
Сын: Подойницын Григорiй Григорьев
Мать ребёнка: Екатерина Денисова
Бракосочетание
09.01.1846
Жена: Матрона Кирилова
Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно