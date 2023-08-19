Подойницын Григорий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодойницын Григорий Иванов

Подойницын Григорий Иванов

Место рождения

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Подойницын Иван Григорiев

Мать: Коновалова Евдокiя Тихонова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.09.1831

Дочь: Ольга Григорьева

Мать ребёнка: Екатерина Денисова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
28.09.1833

Сын: Подойницын Григорiй Григорьев

Мать ребёнка: Екатерина Денисова

Дуброво, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
09.01.1846

Жена: Матрона Кирилова

Работа или профессия
Неизвестно
удельный крестьянин
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close