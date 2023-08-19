Лошкарева (Кондрашкина) Марья Никифорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошкарева (Кондрашкина) Марья Никифорова

Место рождения

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Кондрашкин Никифор

Мать: не указана

Кондрашина, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
07.07.1829

Муж: Лошкарев Емелиан Яковлев

Рождение ребёнка
01.05.1830

Сын: Лошкарев Пафнутий Емелианов

Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
28.05.1831

Сын: Лошкарев Никита Емельенов

Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.05.1832

Сын: Лошкарев Алексий Емельянов

Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
07.12.1833

Сын: Лошкарев Николай Емельянов

Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
13.05.1836

Дочь: Ирина Емельянова

Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
20.04.1839

Дочь: Александра Емельянова

Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев

Исакова, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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