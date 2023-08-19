Лошкарева (Кондрашкина) Марья Никифорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Кондрашкин Никифор
Мать: не указана
Бракосочетание
07.07.1829
Рождение ребёнка
01.05.1830
Сын: Лошкарев Пафнутий Емелианов
Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев
Рождение ребёнка
28.05.1831
Сын: Лошкарев Никита Емельенов
Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев
Рождение ребёнка
20.05.1832
Сын: Лошкарев Алексий Емельянов
Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев
Рождение ребёнка
07.12.1833
Сын: Лошкарев Николай Емельянов
Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев
Рождение ребёнка
13.05.1836
Дочь: Ирина Емельянова
Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев
Рождение ребёнка
20.04.1839
Дочь: Александра Емельянова
Отец ребёнка: Лошкарев Емелиан Яковлев
Смерть
Неизвестно