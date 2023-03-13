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Растренкинъ Иванъ
Растренкинъ Иванъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Пол
Мужской
Отец
Растренкинъ Савелий
1758 г.р.
Мать
Растренкинъ Ефросинья Сидорова
1757 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Растренкинъ Савелий
Мать:
Растренкинъ Ефросинья Сидорова
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