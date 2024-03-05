Пятых (Хныкина) Устинья Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПятых (Хныкина) Устинья Федотовна

Пятых (Хныкина) Устинья Федотовна

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Хныкин Федот Васильевич

Мать: Хныкина (Шульгина) Анастасия Назаровна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
25.05.1838

Муж: Пятых Агап Иванович

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Брак: запись о браке №22, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Семья: Поручители: Кирилл Яковлев Зубков и Наум ... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.