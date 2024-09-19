Суслопарова Пелагея Косминова (космина)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.01.1901
Дочь: Суслопарова Мария Иоановна
Отец ребёнка: Суслопаров Иоанн Стефанович
Рождение ребёнка
22.05.1907
Дочь: Суслопарова Павла Иоановна
Отец ребёнка: Суслопаров Иоанн Стефанович
Вшивково, Пермский округ, Уральская область
Воспр: Мария Стефановна Суслопарова.
Рождение ребёнка
26.06.1915
Сын: Суслопаров Николай Иоаннович
Отец ребёнка: Суслопаров Иоанн Стефанович
Смерть
Неизвестно