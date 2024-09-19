Суслопарова Пелагея Косминова (космина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суслопарова Пелагея Косминова (космина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суслопаров Иоанн Стефанович

Рождение ребёнка
28.01.1901

Дочь: Суслопарова Мария Иоановна

Отец ребёнка: Суслопаров Иоанн Стефанович

Рождение ребёнка
22.05.1907

Дочь: Суслопарова Павла Иоановна

Отец ребёнка: Суслопаров Иоанн Стефанович

Вшивково, Пермский округ, Уральская область
Воспр: Мария Стефановна Суслопарова.
Рождение ребёнка
26.06.1915

Сын: Суслопаров Николай Иоаннович

Отец ребёнка: Суслопаров Иоанн Стефанович

Смерть
Неизвестно

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