Матрена Виккулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена Виккулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Викул Сергеев

Мать: Аксинья

Смерть
Неизвестно
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