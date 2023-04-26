Бежанов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бежанов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1847 и 1981

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Между 1887 и 1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕТ
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Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бежанова Людмила Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бежанова Людмила Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бежанова Людмила Михайловна

Смерть
Неизвестно
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