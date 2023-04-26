Бежанов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1847 и 1981
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1847 и 1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бежанова Людмила Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бежанова Людмила Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно