П Ирина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.11.2017
Дочь: Поварова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Поваров Александр Анатольевич
Рождение ребёнка
22.09.2021
Дочь: Поварова Анна Александровна
Отец ребёнка: Поваров Александр Анатольевич