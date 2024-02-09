П Ирина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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П Ирина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поваров Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
16.11.2017

Дочь: Поварова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Поваров Александр Анатольевич

Рождение ребёнка
22.09.2021

Дочь: Поварова Анна Александровна

Отец ребёнка: Поваров Александр Анатольевич

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