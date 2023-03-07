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Мерзлякова Наталия Ивановна

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Место рождения

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мерзляков Андрей Прокопъевич

Отец ребёнка: Мерзляков Прокопий Семёнович

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1869

Сын: Мерзляков Павел Прокопьевич

Отец ребёнка: Мерзляков Прокопий Семёнович

Калегино, Калтасинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерзляков Прокопий Семёнович

Смерть
Неизвестно
деревня Калегино, Калтасинском район, Республика Башкортостан, Россия
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