Мерзлякова Наталия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Мерзляков Андрей Прокопъевич
Отец ребёнка: Мерзляков Прокопий Семёнович
Рождение ребёнка
01.07.1869
Сын: Мерзляков Павел Прокопьевич
Отец ребёнка: Мерзляков Прокопий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
деревня Калегино, Калтасинском район, Республика Башкортостан, Россия