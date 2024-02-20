(Шерварли) Екатерина Киприоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шерварли) Екатерина Киприоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Шерварли Киприон Петрович

Мать: Шерварли Анастасия Ильинична

Бракосочетание
06.11.1905

Муж: Аянот Феофант Саавич

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-125,зап.-20
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аянот Феофант Саавич

Смерть
Неизвестно
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