(Шерварли) Екатерина Киприоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Бракосочетание
06.11.1905
Муж: Аянот Феофант Саавич
Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-125,зап.-20
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аянот Феофант Саавич
Смерть
Неизвестно