Юрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Юрьевна
Мать ребёнка: (Подосенова) Лидия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр Юрьевич
Мать ребёнка: (Подосенова) Лидия Макаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена Юрьевна
Мать ребёнка: (Подосенова) Лидия Макаровна
Бракосочетание
Неизвестно