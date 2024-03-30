Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Юрьевна

Мать ребёнка: (Подосенова) Лидия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр Юрьевич

Мать ребёнка: (Подосенова) Лидия Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена Юрьевна

Мать ребёнка: (Подосенова) Лидия Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Подосенова) Лидия Макаровна

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