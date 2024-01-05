Брагин Антон Иосифович Осипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Брагин Иосиф Осип
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Брагина Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Брагина Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Брагина Ксения Антоновна
Мать ребёнка: Брагина Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Брагина Анна Корнеевна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Брагина Марфа Антоновна
Мать ребёнка: Брагина Анна Корнеевна
Смерть
Неизвестно