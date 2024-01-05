Брагин Антон Иосифович Осипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брагин Антон Иосифович Осипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Брагин Иосиф Осип

Мать: Брагина Пелагея Яковлевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Брагина Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Брагина Анна Корнеевна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Брагина Ксения Антоновна

Мать ребёнка: Брагина Анна Корнеевна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Брагин Василий Антонович

Мать ребёнка: Брагина Анна Корнеевна

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Брагина Марфа Антоновна

Мать ребёнка: Брагина Анна Корнеевна

Смерть
Неизвестно
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