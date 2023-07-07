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Паршина Аксинья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Паршин Никифор Иванович

Отец ребёнка: Паршин Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Паршин Емельян Иванович

Отец ребёнка: Паршин Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1852

Сын: Паршин Яков Иванович

Отец ребёнка: Паршин Иван Прокопьевич

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Аграфена Ивановна

Отец ребёнка: Паршин Иван Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршин Иван Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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