Паршина Аксинья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Паршин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1847
Отец ребёнка: Паршин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1852
Сын: Паршин Яков Иванович
Отец ребёнка: Паршин Иван Прокопьевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Аграфена Ивановна
Отец ребёнка: Паршин Иван Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно