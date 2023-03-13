(Грачева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Грачева) Марфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1787

Пол

Женский

Отец

1739 г.р.

Мать

1755 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Грачевъ Иванъ

Мать: Грачева Салманида Федорова

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