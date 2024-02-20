Фурсова (Бычуткина) Наталия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФурсова (Бычуткина) Наталия Яковлевна

Фурсова (Бычуткина) Наталия Яковлевна

Место рождения

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Бычуткин Яков

Мать: не указана

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1904

Муж: Фурсов Павел Григорьевич (Солдат)

Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
07.03.1907

Сын: Фурсов Григорий Павлович

Отец ребёнка: Фурсов Павел Григорьевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1911

Сын: Фурсов Василий Павлович

Отец ребёнка: Фурсов Павел Григорьевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1913

Сын: Фурсов Афанасий Павлович

Отец ребёнка: Фурсов Павел Григорьевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1914

Сын: Фурсов Аким Павлович

Отец ребёнка: Фурсов Павел Григорьевич (Солдат)

с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close