Фурсова (Бычуткина) Наталия Яковлевна
Место рожденияс. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Бычуткин Яков
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
10.11.1904
Архангельская церковь села Ячейки
Рождение ребёнка
07.03.1907
Отец ребёнка: Фурсов Павел Григорьевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1911
Отец ребёнка: Фурсов Павел Григорьевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
04.07.1913
Отец ребёнка: Фурсов Павел Григорьевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1914
Сын: Фурсов Аким Павлович
Отец ребёнка: Фурсов Павел Григорьевич (Солдат)
с. Ячейка, Бобровский уезд, Воронежская губерния
Смерть
Неизвестно