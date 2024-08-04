Александра Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Константинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марченков Фёдор Гавриилов

Рождение ребёнка
05.03.1882

Дочь: Марченкова Александра Фёдорова

Отец ребёнка: Марченков Фёдор Гавриилов

Селище, Монинская волость, Бельский уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-SKF2-S?i
Смерть
Неизвестно

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