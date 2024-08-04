Александра Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.03.1882
Дочь: Марченкова Александра Фёдорова
Отец ребёнка: Марченков Фёдор Гавриилов
Селище, Монинская волость, Бельский уезд
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:939V-SKF2-S?i
Смерть
Неизвестно