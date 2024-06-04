Гончаров Виталий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1988
Сын: Гончаров Евгений Витальевич
Мать ребёнка: Гончарова (Киселева) Елена Николаевна
Рождение ребёнка
28.04.1993
Дочь: (Гончарова) Виктория Витальевна
Мать ребёнка: Гончарова (Киселева) Елена Николаевна