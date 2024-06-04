Гончаров Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гончаров Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гончарова (Киселева) Елена Николаевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.06.1988

Сын: Гончаров Евгений Витальевич

Мать ребёнка: Гончарова (Киселева) Елена Николаевна

Рождение ребёнка
28.04.1993

Дочь: (Гончарова) Виктория Витальевна

Мать ребёнка: Гончарова (Киселева) Елена Николаевна

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