Шерварли Домникия Семеновна
Место рожденияРоссия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Дата рожденияОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1877
Дочь: (Шерварли) Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-55,зап.-22
Рождение ребёнка
10.01.1880
Дочь: (Шерварли) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-185,зап.-2
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Шерварли Михаил Федорович
Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Шерварли) София Федоровна
Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич
Рождение ребёнка
16.12.1893
Дочь: (Шерварли) Мария Федоровна
Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич
ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-221,зап.-65