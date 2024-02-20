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Шерварли Домникия Семеновна

Место рождения

Россия Екатанинославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

Около 1850

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.07.1877

Дочь: (Шерварли) Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1877г.,лист-55,зап.-22
Рождение ребёнка
10.01.1880

Дочь: (Шерварли) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-185,зап.-2
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Шерварли Михаил Федорович

Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Шерварли) София Федоровна

Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич

Рождение ребёнка
16.12.1893

Дочь: (Шерварли) Мария Федоровна

Отец ребёнка: Шерварли Федор Николаевич

ГАДО , Ф - 426-1-6, Николаевская церковь м/к-1893г.,лист-221,зап.-65

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