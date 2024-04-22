Шамрицкая (Синюта) Домникия Корниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамрицкая (Синюта) Домникия Корниловна

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Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

08.01.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1880 ст.

Отец: Синюта Корнилий Семёнович

Мать: Синюта Татьяна Михайловна

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
24.01.1901 ст.

Муж: Шамрицкий Андрей Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Казаки Родион Иоакимович Коворотный, Феоктист Васильевич Шалудько, Корнилий Семёнович Синюта, Марк Михайлович Велентей
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.

Сын: Шамрицкий Николай Андреевич

Отец ребёнка: Шамрицкий Андрей Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.02.1916 ст.

Сын: Шамрицкий Феодосий Андреевич

Отец ребёнка: Шамрицкий Андрей Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.11.1918

Сын: Шамрицкий Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Шамрицкий Андрей Яковлевич

Покровское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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