Шамрицкая (Синюта) Домникия Корниловна
Место рождения
Дата рождения08.01.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1880 ст.
Бракосочетание
24.01.1901 ст.
Казаки Родион Иоакимович Коворотный, Феоктист Васильевич Шалудько, Корнилий Семёнович Синюта, Марк Михайлович Велентей
Рождение ребёнка
25.09.1904 ст.
Сын: Шамрицкий Николай Андреевич
Отец ребёнка: Шамрицкий Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
05.02.1916 ст.
Сын: Шамрицкий Феодосий Андреевич
Отец ребёнка: Шамрицкий Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
10.11.1918
Сын: Шамрицкий Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Шамрицкий Андрей Яковлевич
Смерть
Неизвестно