Коваленко (Дрозденко) Евгения Ивановна
Место рождения
Дата рождения01.01.1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-Q?i=690&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
17.02.1815
Муж: Коваленко Филипп
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SS-Z?i=33&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно