Коваленко (Дрозденко) Евгения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко (Дрозденко) Евгения Ивановна

Место рождения

Завадовка, Черкаська область

Дата рождения

01.01.1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1800

Отец: Федорченко (Дрозденко) Иван Федорович

Мать: Федорченко Василиса (Васса)

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-B366-Q?i=690&cc=4133834&cat=1013792
Бракосочетание
17.02.1815

Муж: Коваленко Филипп

Завадовка, Черкаська область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSSW-T9SS-Z?i=33&cc=4133834&cat=1013792
Смерть
Неизвестно

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