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Федора
Федора
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Место рождения
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
Дата рождения
1792
Пол
Женский
Отец
Агафонъ
1765 г.р.
Мать
(Кажарина) Варвара
1767 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец:
Агафонъ
Мать:
Варвара
Усть-Катав
, Усть-Катавский, Челябинская область
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