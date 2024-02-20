Корсун Никифор Гаврилович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рожденияОколо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1783г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-580
Рождение ребёнка
1820
Сын: Корсун Антоний Никифорович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно