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Корсун Никифор Гаврилович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Корсун Гаврила Емельянович

Мать: Корсунова Матрона Ильина

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь м/к 1783г., ЦГИАК / Киев / , Ф - 1989-1-580
Рождение ребёнка
1820

Сын: Корсун Антоний Никифорович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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