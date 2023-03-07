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Шинин Тимофей Максимович

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Место рождения

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.02.1884

Сын: Шинин Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Шинина Мария Яковлевна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.02.1899

Сын: Шинин Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Шинина Евдокия Михайловна

Куроедовские Выселки, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинина Евдокия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинина Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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