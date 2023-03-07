Шинин Тимофей Максимович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.02.1884
Мать ребёнка: Шинина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
27.02.1899
Мать ребёнка: Шинина Евдокия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шинина Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно