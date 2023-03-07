Елькин Тимофей Антонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елькин Тимофей Антонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779

Дата смерти

До 1846

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

1751 г.р.

Жена

1795 г.р.

Дети

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Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Елькин Антон Иванов

Мать: Елькина Ефросинья Тимофеева

Рождение ребёнка
1805

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: первая жена

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1808

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: первая жена

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: первая жена

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1815

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: первая жена

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
25.01.1820 ст.

Жена: Елькина Евдокия Ефимова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
До 1820

Жена: первая жена

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Евдокия Ефимова

Рождение ребёнка
1823

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Евдокия Ефимова

Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
12.11.1832 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Елькина Евдокия Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Дровневская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1846
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