Елькин Тимофей Антонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779
Дата смертиДо 1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Елькин Антон Иванов
Рождение ребёнка
1805
Рождение ребёнка
1808
Рождение ребёнка
1810
Рождение ребёнка
1815
Бракосочетание
25.01.1820 ст.
Жена: Елькина Евдокия Ефимова
Бракосочетание
До 1820
Жена: первая жена
Рождение ребёнка
1821
Рождение ребёнка
1823
Рождение ребёнка
12.11.1832 ст.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1846